Белый дом отверг проверки в отношении Маска из-за его позиции по Украине

Власти США не ведут никаких проверок деятельности предпринимателя Илона Маска в связи с его позицией относительно России и Украины. Об этом 24 октября сообщил Белый дом.

Ранее в этот день американский бизнесмен Маск оставил в Twitter несколько комментариев под постом с отрывком из шоу Squawk Box телеканала CNBC, где был показан фрагмент с высказыванием Гарри Каспарова, в котором шахматист заявил, что не стоит давать советы Киеву тем, кто «сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине». Маск назвал шахматиста идиотом.

Кроме того, 22 октября газета The Washington Post сообщила, что Маск стал вызывать беспокойство у властей США из-за возросшего политического влияния.

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