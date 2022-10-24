Глава департамента развития территории Липецка ушел в отставку

Юрий Сосновский покидает пост председателя департамента развития территории мэрии Липецка. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что в отставку он уходит по собственному желанию.

Врио председателя департамента назначена начальник управления Октябрьского округа Ольга Логинова.

Сосновский занимал пост с февраля 2022 года. До этого он был начальником управления организационно-контрольной работы.