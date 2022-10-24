Актер Александр Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Актер Александр Устюгов, сыгравший в фильме «Двадцать восемь панфиловцев», госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил Telegram-канал «112».

Состояние Устюгова оценивается как «средней степени тяжести». Отмечается, что несколько дней актер проведет в стационаре.

Ранее, 1 октября, стало известно, что народная артистка России Наталья Гвоздикова была госпитализирована с подозрением на перелом.