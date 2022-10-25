Минобороны рассказало о новых подвигах солдат ВС РФ на спецоперации

Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских военных, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, в оборонном ведомстве рассказали о командире зенитного ракетного дивизиона капитане Денисе Лукьянове, который со своим подразделением прикрывал ВС РФ от ударов средств воздушного нападения противника. Когда украинские националисты атаковали позиции российских войск с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня, капитан немедленно приступил к отражению нападения.

Дивизион Лукьянова уничтожил беспилотный летательный аппарат националистов, а также пять снарядов РСЗО HIMARS. В Минобороны отметили высокий профессионализм как самого капитана, так и его подчиненных.

Старший прапорщик Герман Трапицын, продолжили в ведомстве, в составе своего подразделения выполнял задачи по обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов и продовольствия к позициям российской группировки войск на линию соприкосновения с силами националистов.

Противник открыл минометный огонь по автомобильной колонне, в составе которой следовал Трапицын. Старший прапорщик вывел автомобиль из-под огня боевиков в безопасное место, исключающее его поражение артиллерией противника, после чего вместе с двумя военными перенес ящики с боеприпасами непосредственно к подразделению, ведущему огонь. В результате воздушно-десантные подразделения российских войск своевременно получили необходимые боеприпасы.

Кроме того, в ведомстве рассказали о ефрейторе Александре Гордееве, выполнявшем задачи по обеспечению безопасности передвижения батальонно-тактической группы российских войск в заданный район. Когда противник атаковал колонну, Гордеев сумел сориентироваться и, грамотно управляя ответным огнем, нанес значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожил четыре машины пехоты боевиков.

Также в ходе боя экипаж смог уничтожить вражеский автомобиль с личным составом украинских националистов. В результате ответного огня боевая машина ефрейтора была подбита. Гордеев эвакуировал из машины раненых сослуживцев, перенес их в укрытие и оказал первую медицинскую помощь.

По итогам боя атаковавшая колонну группа боевиков была полностью ликвидирована.

Действуя в составе реактивного артиллерийского дивизиона, сержант Станислав Фатькин поддерживал устойчивую и непрерывную связь своего подразделения с вышестоящим штабом. Националисты в течение нескольких дней предпринимали попытки прорвать оборону российских войск, обстреливая позиции дивизиона и применяя при этом средства постановки помех.

Сержант Фатькин организовал бесперебойную связь, что позволило оперативно координировать силы в обороне. В результате очередного вражеского артиллерийского обстрела было повреждено оборудование, обеспечивающее связь командира дивизиона с начальником артиллерии. Это лишило командование возможности оперативно руководить огнем нашей артиллерии.

Между тем сержант выдвинулся для устранения повреждений. Действуя смело и решительно, находясь под непрерывным огнем, Фатькин оперативно произвел ремонт вышедшего из строя оборудования, восстановил связь и продолжил выполнять боевую задачу. Профессиональные действия сержанта позволили подразделению выйти из-под шквального огня, скорректировать огонь российской артиллерии и нанести ответный удар по позициям боевиков.

Ранее, 24 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские войска пытались вклиниться в оборону российской армии на краснолиманском направлении, однако были остановлены и отброшены. Он уточнил, что уничтожено более 20 украинских военных и две боевые машины пехоты, а также более 80 украинских военнослужащих.

Также Конашенков отметил, что с начала проведения спецоперации РФ уничтожено более 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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