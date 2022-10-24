Синоптики рассказали о погоде в Липецкой области во вторник
Во вторник, 25 октября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Об этом пишет GOROD48 со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем она составит от +4 до +9 градусов», — говорится в сообщении.
В Липецке будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — около 0 градусов: днем — от 6 до 8 градусов тепла.
В целом конец октября и начало ноября в регионе будут теплыми, пишет LipetskMedia. Заморозков ночью не будет. Дневная температура будет достигать +10.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября в некоторых районах Москвы возможно образование льда на дорогах. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.