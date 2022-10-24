Полянский понадеялся на реакцию генсека ООН на данные о «грязной бомбе»

Москва ожидает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе контактов с западными странами и Украиной учтет данные о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Об этом 24 октября заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Эти данные продолжают поступать, мы хотим их обобщить. Задача письма (в адрес генерального секретаря ООН. — Ред.) состоит в том, чтобы было понятно, что мы предупреждали, что у украинцев есть такие планы», — добавил дипломат.

Накануне стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Отмечается, что для этого может быть использована так называемая «грязная бомба».

При этом Великобритания, Франция и США отвергли данные утверждения.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать эскалации из-за сообщений о «грязной бомбе».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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