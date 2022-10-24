Реклама
Прямой эфир
Мир
Компания Yum! Brands продаст рестораны KFC в России
Спорт
«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0 в матче РПЛ
Мир
Маск назвал идиотом шахматиста Каспарова из-за его позиции по Украине
Политика
Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит
Мир
В Финском заливе около Выборга зафиксировали четыре непонятных сейсмособытия
Мир
В Белом доме сообщили о работе над возможностью встречи лидеров США и КНР на саммите G20
Мир
В СКЦ обеспокоились затянувшимся досмотром судов по линии зерновой сделки
Мир
Глава «Нафтогаза» предрек Украине худшую зиму в истории
Мир
Иран заявил о готовности с Киевом изучить заявления о применении БПЛА
Экономика
Китай снизил на 9% закупки российских энергоносителей в сентябре
Мир
В ООН призвали избегать эскалации на фоне сообщений о «грязной бомбе»
Мир
Сунак станет премьер-министром Британии 25 октября после аудиенции с Карлом III
Сюжет:

Полянский понадеялся на реакцию генсека ООН на данные о «грязной бомбе»

0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва ожидает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе контактов с западными странами и Украиной учтет данные о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Об этом 24 октября заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

В ожидании провокаций: может ли Украина применить «грязную бомбу»
Сергей Шойгу выразил озабоченность по поводу возможного использования Киевом этого боеприпаса

«Эти данные продолжают поступать, мы хотим их обобщить. Задача письма (в адрес генерального секретаря ООН. — Ред.) состоит в том, чтобы было понятно, что мы предупреждали, что у украинцев есть такие планы», — добавил дипломат.

Накануне стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Отмечается, что для этого может быть использована так называемая «грязная бомба».

При этом Великобритания, Франция и США отвергли данные утверждения.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать эскалации из-за сообщений о «грязной бомбе».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022