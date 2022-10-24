Автор неофициального гимна Донбасса Скобцов рассказал о знакомстве с Галаниным

Автор неофициального гимна Донбасса (песня «Донбасс за нами») Владимир Скобцов рассказал 24 октября «Известиям» о знакомстве с рок-музыкантом Сергеем Галаниным и своем отношении к поэзии.

Он отметил, что познакомился с Галаниным, когда тот работал над пластинкой «Своим чередом».

«Галанин… посетил Донбасс и, естественно, лишился возможности каких-либо привилегий. Он себя повел как человек совести. Я с ним сейчас познакомился поближе и подтверждаю, что Сергей относится к тем людям, про которых говорят: с ним можно идти в разведку. Он не тянет на себя одеяло, он ведет себя очень правильно, по-мужски», — подчеркнул поэт.

Рассуждая о стихах, Скобцов затрагивает тему патриотизма в лирике и заявляет, что упадок и диссидентство в поэзии подкосили СССР.

«Лирика не может быть чистой, голой, абстрактной, оторванной от России. А что такое Россия — это патриотизм. Лирика диссидентствующая в плохом смысле этого слова, либеральная, разрушительная приводит к катастрофам. Так разваливался Советский Союз. Стали смеяться над святыми вещами. Стали делать недопустимое: стали подсмеиваться над стариками», — указал он.

Ранее в этот же день Галанин, группа «СерьГа» и документальный проект «Один день: Новые герои» представили совместный клип на песню «Будем жить», которая посвящена Донбассу.

Создатель группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов отметил, что впечатлен этой работой. Солист группы «Пилот» Илья Черт поблагодарил Галанина за эту композицию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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