Маск назвал идиотом шахматиста Каспарова из-за его позиции по Украине

Американский предприниматель Илон Маск назвал идиотом шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) за критику предложенного им плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Бизнесмен оставил в Twitter несколько комментариев под постом с отрывком из шоу Squawk Box телеканала CNBC, где был показан фрагмент с высказыванием Каспарова. Там шахматист заявил, что не стоит давать советы Киеву тем, кто «сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине».

«Правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, но в остальном он идиот», — написал Маск.

Американский предприниматель также рассказал и о своей недвижимости.

«У меня нет ни дома, ни уж тем более особняка, придурок», — указал он.

3 октября Маск опубликовал серию твитов, посвященных ситуации на Украине. Для урегулирования конфликта он предложил провести повторные референдумы на освобожденных территориях Донбасса под наблюдением ООН, перестать оспаривать принадлежность Крыма РФ, а также прекратить конфликт и перейти к переговорам.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник резко отреагировал на предложение Маска по урегулированию украинского кризиса, нецензурно высказавшись про американского миллиардера за его идеи. На твит Маска отреагировал и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он предложил «подвергнуть Россию демилитаризации и обязательной денуклеаризации».

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева отметила в беседе с «Известиями», что Маск проявляет гражданскую активность высказываниями о России и Украине. Также Журавлева заявила, что не считает, что за Маском «стоит американское правительство» и использует его «как канал для взаимодействия с Россией».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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