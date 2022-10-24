Шесть коллекторов отремонтируют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют шесть канализационных коллекторов, расположенных на территории Дзержинского района. Об этом сообщает ТагилСити.ру.

Ресурсоснабжающая организация «Водоканал-НТ» заключила контракт с «ССМУ-1» на ремонт коллекторов. Данная компания стала единственной, кто подал заявку на выполнение работ, предложив цену в 7,6 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик должен привести в порядок шесть коллекторов общей протяженностью 185 м. Два из них специалисты заменят на улице Круговой, еще 55 м двух коллекторов — на улице Киевской и 60 м двух трубопроводов на пересечении улиц Сибирская и Глеба Успенского.

Средства на работы выделены в рамках программы капремонтов «Водоканал-НТ» на 2022 год.