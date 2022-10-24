В Финском заливе около Выборга зафиксировали четыре непонятных сейсмособытия

Финский сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе. Об этом стало известно 24 октября.

Отмечается, что толчки, которые не превышали магнитуды в 2 балла, были 20 и 21 октября рядом с российскими Приморском и Выборгом.

Согласно данным карты на сайте «Газпрома», приблизительно в том же районе проходит нитка газопровода «Северный поток». Однако не удалось выяснить точное расстояние от мест сейсмособытий до трубопровода, сообщает «РИА Новости».

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы были повреждены из-за взрывов.

Вместе с тем России отказали в допуске к расследованию произошедшего. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление, что страну не допустили к расследованию, несмотря на то, что Российская Федерация — совладелец трубопроводной системы.