Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава «Нафтогаза» предрек Украине худшую зиму в истории
Мир
Иран заявил о готовности с Киевом изучить заявления о применении БПЛА
Экономика
Китай снизил на 9% закупки российских энергоносителей в сентябре
Мир
В ООН призвали избегать эскалации на фоне сообщений о «грязной бомбе»
Мир
Сунак станет премьер-министром Британии 25 октября после аудиенции с Карлом III
Мир
Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству
Мир
В Британии ведущую сняли с эфира за радость после отказа Джонсона от поста премьера
Мир
США наложили санкции на главное управления горной промышленности Никарагуа
Культура
Съемки второго сезона «Дома дракона» начнутся в начале 2023 года
Мир
Сунак назвал объединение Консервативной партии и Великобритании своим приоритетом
Мир
SAP отложил уход с российского рынка из-за отсутствия покупателя своих активов
Мир
Президент Хорватии отказался встречаться с Нэнси Пелоси

Столичных водителей призвали к внимательности на дорогах из-за тумана и гололеда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве туман с видимостью до 100 м и гололедица ожидаются до утра вторника, 25 октября. В связи с этим водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 24 октября.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

«По данным МЧС, в ближайшее время и до завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 100 м. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В дептрансе призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Москве сообщило, что в столице в ночь на вторник прогнозируется температура до –2 градусов, на дорогах образуется гололедица, а к утру ожидается туман, пишет РИАМО.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что предстоящей ночью в некоторых районах Москвы возможно образование льда на дорогах, пишет «Ридус».

Накануне синоптик Александр Шувалов допустил выпадение небольшого количества снега в Москве 25 октября. По его словам, с понедельника в столице грядут заморозки. Уже ко вторнику температура упадет на 5–6 градусов, а столбик термометра встанет на отметке +4...+5 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022