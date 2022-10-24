Столичных водителей призвали к внимательности на дорогах из-за тумана и гололеда

В Москве туман с видимостью до 100 м и гололедица ожидаются до утра вторника, 25 октября. В связи с этим водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 24 октября.

«По данным МЧС, в ближайшее время и до завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 100 м. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В дептрансе призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров.

Ранее в этот день ГУ МЧС России по Москве сообщило, что в столице в ночь на вторник прогнозируется температура до –2 градусов, на дорогах образуется гололедица, а к утру ожидается туман, пишет РИАМО.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что предстоящей ночью в некоторых районах Москвы возможно образование льда на дорогах, пишет «Ридус».

Накануне синоптик Александр Шувалов допустил выпадение небольшого количества снега в Москве 25 октября. По его словам, с понедельника в столице грядут заморозки. Уже ко вторнику температура упадет на 5–6 градусов, а столбик термометра встанет на отметке +4...+5 градусов.