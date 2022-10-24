Еще 15 тыс. транспортных карт закупят для омских пассажиров

Власти Омска планируют закупить для пассажиров еще 15 тыс. транспортных карт. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

«Новые карты, как и ранее выпущенные, предназначены для всех категорий пассажиров. Они поступят в продажу в ближайшее время», — цитирует главу города ИА «Город55».

Предполагается, что новые карты в количестве 15 тыс. штук позволят удовлетворить растущий спрос. Стоимость закупки составляет 675 тыс. рублей.

Приобрести карту «Омка» можно в отделении Почты России на территории региона, в приложении Сбербанка и в киосках «Дилижанс».