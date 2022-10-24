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Около 300 млн рублей выделили на обустройство троллейбусной сети в Омске

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На строительство троллейбусной сети в Кировском округе Омска мэрия выделила около 300 млн рублей. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на два аукциона по поиску подрядчика, опубликованных на портале госзакупок.

Согласно документации, одна из новых сетей будет проложена по улице Крупской от бульвара Архитекторов до улицы Лукашевича, по улице Перелета от улицы Крупской до проспекта Комарова, по Комарова от Перелета до Лукашевича. Стоимость этого контракта оценивается в 210,3 млн рублей.

Еще одна сеть появится на улицах Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до Дергачева. На проектирование, инженерные изыскания и ряд строительных работ предусмотрено 88,4 млн рублей.

Выполнить работы необходимо до 15 декабря 2023 года.

По данным агентства, на Левобережье Омска планируется запустить сразу три новых троллейбусных маршрута. Для этого закупят 49 троллейбусов, построят 10 км контактной сети и две подстанции. Кроме того, в планах реконструкция депо, расположенного на Ватутина.

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