Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит»

В РПЛ заканчивается первый круг текущего розыгрыша. В 15-м туре зрителей ждет два топовых матча. В субботу, 29 октября, состоится московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Команды подходят к нему неожиданно разнесенные по разным краям таблицы: «железнодорожники» оказались вблизи зоны вылета, а армейцы борются за медали. Примечательно, что перед столь важной встречей «Локомотив» до сих пор не назначил нового главного тренера. После увольнения немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра командой в должности исполняющего обязанности руководит Андрей Федоров. В воскресенье, 30 октября, замыкающий первую пятерку «Краснодар» примет на своем поле лидера и петербургский «Зенит», который не проиграл еще ни одного матча в нынешнем чемпионате.

29 октября, 19:00, стадион «РЖД Арена» (Москва). 30 октября, 19:30, стадион «Краснодар» (Краснодар). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Фигурное катание

Гран-При России. Второй этап

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева Фигурист Марк Кондратюк

Отечественные фигуристы в условиях отстранения от международных турниров продолжают соревноваться между собой. В прошлые выходные в Москве прошел первый этапе Гран-при России. Второй в ближайшие уик-энд состоится в Сочи. При этом состав участников поменяется.

Традиционно, наибольшее внимание приковано к женскому одиночному катанию. Ожидается выступление серебряного призера последней Олимпиады Александры Трусовой. Если она не снимется из-за травмы, это будет ее первый выход на лед после ухода от Этери Тутберидзе. Там же будут кататься бронзовый призер прошлогоднего чемпионата России Софья Самоделкина, очередная талантливая подопечная группы Тутберидзе Аделия Петросян и действующая победительница финала Кубка России Вероника Яметова.

В парном катании выделяются чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду фаворитами считаются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. У мужчин среди прочих выступят действующий чемпион Европы Марк Кондратюк и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020 Петр Гуменник и чемпион мира среди юниоров-2018 Алексей Ерохов.

29 октября, короткие программы: 13:30, танцы на льду; 14:30, женщины; 16:15, спортивные пары; 17:30, мужчины. 30 октября, произвольные программы: 13:00, танцы на льду; 14:15, женщины; 16:15, спортивные пары; 17:30, мужчины. Арена «Айсберг» (Сочи). Прямые трансляции на «Первом канале» и сайте «Первого канала»

Теннис

Турнир ATP 500

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Теннисист Андрей Рублев

Теннисный сезон подходит к концу, и текущее соревнование ATP в Вене является предпоследним для большинства теннисистов. На следующей неделе еще будет «Мастерс» в Париже у мужчин, а дальше — только итоговые турниры для топ-8 ATP и WTA. У женщин все лучшие по итогам года уже определены, а вот мужчины разыграют последние путевки именно в столицах Австрии и Франции. На попадание в Турин, где и пройдет итоговый турнир, сейчас претендуют два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублев. Рублев уже вылетел на соревновании в Вене, поэтому ему еще предстоит в Париже отстаивать право бронировать билеты в Италию.

А Медведев почти обеспечил себе попадание туда и попытается укрепить свои позиции в Австрии, где ему предстоит четвертьфинал против победителя пары Янника Синнера (Италия). В случае победы Даниил в субботу, 29 октября, сыграют в полуфинале с Григором Димитровым (Болгария) или Маркосом Гироном (США), а в воскресенье пройдет финал турнира.

28 октября, 15:00 — 22:00, четвертьфиналы. 29 октября, 15:15 — 16:45, полуфиналы. 30 октября, 16:15, финал. Стадион Wiener Stadthalle (Вена, Австрия). Прямые трансляции на сайте ATP

Волейбол

Мужчины. Чемпионат России. «Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» — «Белогорье»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В предстоящем туре зрителей ожидает два топовых противостояния. В Казани местный «Зенит» примет одноименный клуб из Санкт-Петербурга. Коллектив из Татарстана еще недавно доминировал в России и Европе — с 2006 по 2018 годы он выиграл 10 из 12 чемпионатов России, шесть розыгрышей Лиги чемпионов. Но в последнее время утратил свою гегемонию. А питерцы пока не могут забраться на вершину Суперлиги, хотя за пять лет своего существования немало вложились в приобретение сильных игроков. Победитель двух предыдущих чемпионатов страны московское «Динамо» сыграет дома с одной из сильнейших команд 2000-х годов — «Белогорьем».

29 октября, 19:30, «Центр волейбола» (Казань). 30 октября, 17:00, волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Матч! Планета»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) — СКА, «Динамо» (Москва) — «Торпедо»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Континентальной хоккейной лиге в ближайшие дни наиболее зрелищные матчи ожидаются с участием московского «Динамо», которое набрало хороший ход и идет в лидирующей группе регулярного чемпионата. В пятницу, 28 октября, подопечные Алексея Кудашова примут на своем льду лидера сезона петербургский СКА, а в воскресенье, 30 октября, сыграют в родных стенах с самым ярким коллективом текущего розыгрыша — нижегородским «Торпедо».

28 октября, 19:30. 30 октября, 13:00. «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «КХЛ Прайм»