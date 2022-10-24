Глава «Нафтогаза» предрек Украине худшую зиму в истории

Украину ждет худшая зима в ее истории. Об этом 24 октября заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением. Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%», — сказал он в интервью Handelsblatt.

Витренко отметил, что на Украине разрушены 40% объектов энергетической инфраструктуры, а также все нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее в этот день он заявил, что Украина не может сама оплатить необходимые ей 3 млрд куб. м газа из-за рубежа из-за высоких цен на топливо. Киеву для этого необходимо около €5 млрд.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране за день были уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры. Тогда он призвал граждан сократить потребление электричества.

Днем ранее директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что на территории Украины повреждено около 40% энергетической инфраструктуры в результате обстрелов. Специалист отметил, что основной урон от российских ударов понесли именно электрические сети.

В тот же день заместитель главы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что на Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как указал президент России Владимир Путин, ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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