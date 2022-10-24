Лидер группы «Пилот» поблагодарил Сергея Галанина за песню о Донбассе

Лидер российской рок-группы «Пилот» Илья Черт поддержал своего коллегу Сергея Галанина, выпустившего совместно с музыкантами «СерьГи» и документальным проектом «Один день: Новые герои» песню и клип о жизни Донбасса.

«Благородное дело, хорошее — поддержать ребят, которые сейчас продолжают дело своих дедов, которые борются с нацизмом, защищают людей от геноцида. Так что Серега молодец, спасибо ему за это», — отметил музыкант.

Ранее в понедельник поэт, создатель группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов рассказал о том, что был впечатлен работой Галанина. Он также напомнил, что и его коллектив еще восемь лет назад обращался к теме Донбасса: группа сняла клип «Аллилуйя».

Клип о жизни Донбасса на песню «Будем жить» был опубликован в YouTube 20 октября. Кадры, вошедшие в клип, — реальные съемки с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Автором куплетов песни стал поэт Владимир Скопцов из Донецка, припев написал Галанин, а исполнителями стали музыканты группы «СерьГа».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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