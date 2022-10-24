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Иран заявил о готовности с Киевом изучить заявления о применении БПЛА

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Фото: Global Look Press/Iranian Army Office
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Иран готов направить военных экспертов для изучения заявлений Украины о якобы использовании Россией иранских беспилотников на территории страны. Об этом 24 октября заявил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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«Я сообщил господину Боррелю, что готов направить группу иранских военных экспертов, чтобы совместно с украинской стороной провести расследование в связи с обвинениями в использовании иранских беспилотников на Украине», — приводит слова Абдоллахиян агентство «Тасним».

16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию БПЛА и баллистических ракет класса «земля – земля». Издание также указало, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в спецоперации по защите Донбасса, прибыли в Россию 19 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные и отметил, что The Washington Post в последнее время публикует очень много информационных вбросов.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что обвинения западных стран в адрес Ирана за якобы экспортируемые беспилотники в Россию — очередной раунд дезинформации.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Ираван также отверг обвинения о поставке БПЛА.

В свою очередь Совет Евросоюза (ЕС) принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Вслед за ЕС британские власти расширили санкционный список по России и Ирану.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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