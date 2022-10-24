Новый сквер разбили на Привокзальной площади в Ростове

В Ростове-на-Дону на Привокзальной площади разбили новый сквер с деревьями. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Сквер обустроили в рамках осеннего Дня древонасаждения в субботу, 22 октября. На участке высадили более 25 катальп, шесть саженцев церциса, более известного как багряник европейский.

Как уточняет RostovGazeta, багряник и катальпа отличаются ярким цветением. Их высадили перед входом в вокзал.

Саженцы вырастили в местном Ботаническом саду. Их вывели уже адаптированными к южному климату.