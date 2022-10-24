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Лавров: риск провокации Киева с применением «грязной бомбы» обсудят в Совбезе ООН

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Угрозу возможного применения Украиной «грязной бомбы» обсудят в Совбезе ООН. Об этом заявил журналистам 24 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сегодня или завтра в Совете Безопасности [ООН] этот вопрос (о возможном использовании Киевом «грязной бомбы». — Ред.) тоже будет обсуждаться», — отметил Лавров.

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По его словам, сведения о возможном применении «грязной бомбы» достаточно достоверны.

В то же время, по словам министра, опровержение Западом данной информации и заявления о том, что это, наоборот, Россия собирается совершить подобную провокацию, — «это несерьезный разговор».

23 октября СМИ сообщили, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса или так называемой грязной бомбой.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву.

При этом Великобритания, Франция и США отвергли подобные утверждения. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что недоверие НАТО к данным о создаваемой Киевом «грязной бомбе» не означает, что угроза перестает существовать.

24 октября Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

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