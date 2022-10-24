Более ста семей получили сертификаты на покупку жилья в Ставрополе

В Ставрополе с начала 2022 года сертификаты на приобретение жилья получили 102 семьи. Об этом сообщает городская мэрия.

Речь идет о социальной выплате, предусмотренной на улучшение жилищных условий. В текущем году на эти цели власти предусмотрели более 81 млн рублей.

Как уточняет NewsTracker, в 2021-м сертификаты получили 16 семей, в 2020-м — 35, а еще годом ранее — снова 16.

Сумма выплаты зависит от количества человек в семье. Минимальный размер составляет 448,8 тыс. рублей, максимальный — 1,346 млн рублей. Полученные средства можно направить на строительство или покупку жилья.