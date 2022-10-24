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В заповеднике в Тамбовской области установят фонари в историческом стиле

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В Тамбовской области для музея-заповедника Сергея Рахманинова «Ивановка» купят 16 садово-парковых фонарей в историческом стиле. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Начальная стоимость изготовления и поставки — 2,6 млн рублей. Их выделят из регионального бюджета. Поставщик будет определен в ходе аукциона.

Фонари будут выполнены из чугуна со стальной сбойкой. Высота каждого составит не менее 3,8 м, а вес — не менее 200 кг. Фонари будут украшены элементами художественного литья.

По условиям контракта изготовить и поставить фонари в музей-заповедник «Ивановка» подрядчик обязан в течение 30 дней после подписания контракта.

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