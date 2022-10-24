Сунак станет премьер-министром Британии 25 октября после аудиенции с Карлом III

Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании 25 октября после аудиенции с королем Карлом III. Об этом 24 октября сообщили в аппарате правительства страны.

В этот день уходящая в отставку глава правительства Лиз Трасс проведет последнее заседание с членами кабинета и скажет прощальную речь. После этого она отправится в Букингемский дворец, чтобы Карл III принял ее отставку, а затем он предложит Сунаку сформировать новое правительство.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. До этого он занимал должность главы минфина страны. Он остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия в выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

После избрания Сунак заявил членам парламента от Консервативной партии, что им необходимо объединиться перед лицом кризиса. В своей первой публичной речи на новом посту он объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.

Читатели британской газеты Express негативно отреагировали на назначение Сунака премьер-министром Британии.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики.