Новое оборудование поступило в детскую больницу Ижевска

В Республиканскую детскую клиническую больницу в Ижевске (Удмуртия) поступило новое медоборудование. Об этом вице-премьер республиканского правительства Эльвира Пинчук сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В учреждении уже установили новые операционные лампы, ортопедический операционный стол и рентген-аппарат типа С-дуга. Как отметила Пинчук, стол позволит «сопоставить сломанные кости, а затем через разрезы всего в 2 см установить металлоконструкции под контролем С-дуги».

С помощью нового оборудования сокращается длительность проведения операции и срок реабилитации пациента, пишет Udm-info.ru. На сегодняшний день травматологи уже выполнили две операции по восстановлению сломанных бедренных костей.

Ранее в октябре сообщалось, что в клиническую больницу № 6 города Ижевска поступил новый отечественный флюорограф. Оборудование установили во втором больничном комплексе ГКБ.