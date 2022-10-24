Парламент Франции отклонил резолюцию о недоверии правительству

После напряженных дебатов вотум недоверия правительству, внесенный левой французской коалицией «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) и поддержанный крайне правой партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен, был отклонен. Об этом 24 октября в прямом эфире сообщил телеканал BFM.TV.

Вотум поддержали 239 депутата из 289 необходимых голосов.

Оппозиция выразила недовольство после решение премьер-министра Франции Элизабет Борн использовать при принятии финансового закона о бюджете на 2023 год п. 3 статьи 49 конституции, позволяющей кабинету проводить финансовые законопроекты без согласования и одобрения парламентом.

Первыми о вотуме недоверия правительству заговорили в коалиции левых сил 19 октября.

В июле «Новый народный экологический и социальный союз» уже пытался выразить недоверие правительству Борн вскоре после назначения кабмина. Однако депутаты из других оппозиционных партий правого политического спектра не поддержали их.