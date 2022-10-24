Лидер группы «Бахыт-Компот» поблагодарил «СерьГу» за трек о Донбассе

Поэт, создатель группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов 24 октября рассказал о том, что впечатлен работой музыканта Сергея Галанина и группы «СерьГа». Речь идет о композиции «Будем жить» о судьбе Донбасса.

Автором куплетов песни стал поэт Владимир Скопцов из Донецка, припев написал Галанин, а клип сняли авторы документального проекта «Один день: Новые Герои».

«Сергей Галанин и Владимир Скопцов, поэт из Донецка! Спасибо вам, ребята, друзья, что вы не проходите мимо, за то, что вы создали такой отличный трек. Одна лишь просьба — почаще бывайте в кадре, не ленитесь, люди хотят видеть тех, кто с ними сердцем, умом, строкой, пером, струной», — отметил Степанцов.

Он также напомнил, что и его коллектив еще восемь лет назад обращался к теме Донбасса: группа сняла клип «Аллилуйя».

«Нам казалось, что все это будет не затяжно. Но вот девять лет уже идет война, конца края ей не видно. И я рад, что мои коллеги по цеху, наконец, включаются в эту борьбу — записывают песни, снимают видео», — добавил лидер группы «Бахыт-Компот».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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