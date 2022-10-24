Ремонт улицы Гагарина возобновили в Ижевске

В Ижевске (Удмуртия) новый подрядчик возобновил ремонт улицы Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На сегодняшний день рабочие уложили нижний слой асфальта и приступили к укладке верхнего. Технология, по которой ремонтируют покрытие, снижает вероятность образования колейности и повышает стойкость к коррозии.

Как уточняет ИА «Сусанин», обновление улицы Гагарина сейчас выполняет новый подрядчик. С предыдущей фирмой пришлось разорвать контракт из-за отставаний от графика и плохого качества уложенного асфальта.

Завершить ремонт улицы планируется до 30 октября.

Ранее сообщалось, что подрядчиком, который завершит дорожный ремонт в Ленинском районе Ижевска, стала компания «Лидер». Компании предстоит закончить обновление покрытия не только на улице Гагарина, но также на улицах Новой и Олега Кошевого.