Выдача ипотеки в России выросла на 21% в сентябре

В сентябре на 21% увеличилась выдача ипотек — до 414,9 млрд рублей. За первый осенний месяц оформили 106,4 тыс. жилищных займов, передает телеканал «Известия». Одновременно в сентябре вырос и средний размер кредита — на 2,4%, до 3,9 млн рублей. Средний срок кредитования вырос на полгода — до рекордных 21 года и 6 месяцев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.