В Британии ведущую сняли с эфира за радость после отказа Джонсона от поста премьера

Ведущую программы The Papers британской телерадиокомпании Би-би-си Мартину Кроксолл сняли с выпуска программы, после того, как она в прямом эфире озвучила несколько радостных комментариев об отказе бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона вернуться на пост главы правительства. Об этом издание The Coventry Telegraph сообщает в понедельник, 24 октября.

Журналистка открыла свое вечернее шоу словами, что последние события оказались очень интересными и она вполне может порадоваться. Кроксолл допустила, что печатные издания срочно меняют свои обложки, поскольку прошлые новости уже устарели.

Джонсон за несколько минут до выхода программы в эфир объявил, что выходит из гонки за лидерство на пост премьера, сообщает телеканал «360».

Би-би-си опубликовала официальное заявление, в котором объявила о проверке вчерашнего выпуска программы The Papers. На это время ведущую отстранили от эфиров. В телерадиокомпании отметили, что проверка идет на предмет возможного нарушения правил беспристрастности, которые прописаны в стандартах редакции, передает «Федеральное агентство новостей».

24 октября экс-глава минфина Сунак стал новым премьер-министром Британии, сообщает телеканал «Звезда».

Лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия выборах, не стал выдвигать свою кандидатуру и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает НСН.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня.