СБУ обнародовала запись разговора задержанного директора «Мотор Сич» за госизмену

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала 24 октября в своем Telegram-канале записи телефонных разговоров президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которые якобы подтверждают его сотрудничество с Россией.

«Должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от «Партии регионов», продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам», — заявили в СБУ.

Ранее в понедельник стало известно, что Шевченковский районный суд в Киеве арестовал Богуслаева на 60 дней. Также был арестован начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании «Мотор Сич» Олег Дзюба на два месяца.

Украинские силовики задержали Богуслаева и Дзюбу накануне. По данным СБУ, обвиняемые якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию. Известно, что Богуслаеву грозит пожизненное заключение.

Коллектив украинского предприятия «Мотор Сич» обратился в свою очередь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступив в защиту Богуслаева. Там отметили, что искренне верят в его невиновность.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что задержание Богуслаева может быть связано с его близкими отношениями с главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерией Залужным, которого, по его словам, президент страны Владимир Зеленский считает своим конкурентом и хочет ослабить его позиции.

В российской госкорпорации также заявили, что «Ростех» провел импортозамещение и не сотрудничает с «Мотор Сич» с 2014 года.