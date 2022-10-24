США наложили санкции на главное управления горной промышленности Никарагуа

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции в отношении главного управления горнодобывающей промышленности Никарагуа (DGM). Об этом 24 октября ведомство сообщило на своем сайте.

Таким образом США получили возможность преследовать лиц, которые работают в золотодобывающем секторе экономики Никарагуа. Санкции предусматривают запрет на инвестиции США, а также импорт и экспорт определенных продуктов.

DGM управляет большинством операций по добыче полезных ископаемых в Никарагуа от имени правительства страны. США считают, что деятельность управления позволяет существовать действующему режиму страны, который поддерживает Россию в конфликте с Украиной.

Также США ввели санкции в отношении Ленина Серны, которого назвали доверенным лицом президента Никарагуа Даниэля Ортеги.

Ранее, 7 октября, Отрега поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отправив письмо. Он пожелал российскому лидеру, чтобы в трудные времена его всегда сопровождала любовь семьи и народа.

5 сентября министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Адольфо Акоста Монтальван заявил, что республика не планирует присоединяться к западным санкциям в отношении Москвы.