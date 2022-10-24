Машина сбила пенсионерку в Самарской области

Пенсионерка получила травмы в результате ДТП, которое произошло в Кинельском районе Самарской области. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 23 октября, в 19:00 в поселке городского типа Алексеевка. Водитель автомобиля Lada Kalina ехал по улице Гагарина. У дома № 3, при движении задним ходом он не убедился в безопасности маневра и сбил 74-летнюю пожилую женщину. В результате она была госпитализирована.

Ранее, 24 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой. О ДТП стало известно 20 октября. По информации источника «Известий», вечером 14 октября Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.