Читатели Express возмутились избранием Сунака на пост премьера Британии

Читатели британской газеты Express негативно отреагировали на назначение экс-главы минфина Риши Сунака премьер-министром Британии.

Сунак стал новым премьер-министром Британии 24 октября. До этого он занимал должность главы минфина страны. Он остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт отказалась от участия выборах, а бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал выдвигать свою кандидатуру.

Судя по комментариям, которые оставили пользователи газеты Express, подобного рода назначение возмутило многих британцев.

«Прощай, Консервативная партия», — написал пользователь под ником Lazy Git.

«Грустно наблюдать конец Консервативной партии. Даже ее члены не стали голосовать за Сунака», — согласился с предыдущим пользователем Servative.

«Он может быть выбором банкиров, но никак не выбором граждан, люди не голосовали за это, кто дал тори право так поступать с британцами?» — возмутился footymcfootball.

«Мы больше не живем в демократической стране, наши голоса были украдены», — написал Tilly2017.

«Основные партии — пятая колонна Евросоюза. Нам нужна новая партия, которая будет бороться с фашизмом ЕС и их приспешниками», — заявил clumppuller.

«Риши поддерживал Brexit, значит, он ответственен за экономический бардак, происходящий в стране», — сказал Hastaluego.

«Что ж, теперь нам по-настоящему крышка», — заключил RobRoss.

По мнению руководителя Центра британских исследований РАН Елены Ананьевой, которое она озвучила в безе с «Известиями» 24 октября, при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики.