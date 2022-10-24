Суд в Киеве арестовал директора «Мотор Сич» Богуслаева

Шевченковский районный суд в Киеве арестовал директора предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Об этом 24 октября сообщила служба безопасности Украины (СБУ).

«По ходатайству СБУ и офиса генпрокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО «Мотор Сич» в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора», — сказано в сообщении.

Такая же мера пресечения избрана в отношении руководителя одного из департаментов предприятия, отметили в СБУ.

Богуслаев подозревается в «коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору». 83-летнему директору «Мотор Сич» грозит пожизненное заключение.

23 октября украинские силовики задержали Богуслаева и главу департамента предприятия. По данным спецслужбы, они якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. В 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию предприятие потеряло крупнейший рынок сбыта и оказалось в кризисе.