Жительница Астраханской области отдала мошенникам 100 тыс. рублей

Пенсионерка из Астраханской области отдала мошенникам 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет «Астрахань 24».

Женщине 1935 года рождения позвонил неизвестный, представившийся полицейским. Он заявил, что ее знакомая стала виновницей аварии и сейчас требуются деньги на возмещение ущерба. Через некоторое время к пенсионерке приехал мужчина, которому она отдала 100 тыс. рублей.

Позже женщина позвонила своей подруге и, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В сентябре федеральная компания «Этажи» сообщила о росте числа случаев мошенничества с арендой и продажей жилья в Краснодарском крае. Злоумышленники привлекали потенциальных жертв более низкими ценами.