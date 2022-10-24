Автомобиль сбил мотоциклиста в Ульяновске

Один человек пострадал в ДТП с участием мотоцикла в Ульяновске. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла № 35а на улице Урицкого. 59-летний мужчина за рулем Mitsubishi при развороте вне перекрестка не уступил дорогу и врезался в мотоцикл Avantis. У мотоциклиста, по предварительной информации, не было прав на управление транспортным средством.

В результате водитель мотоцикла был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

21 октября в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили о том, что сотрудник одного из подразделений управления МВД России по городскому округу Химки спровоцировал смертельное ДТП на Путилковском шоссе в Подмосковье. Он находился за рулем Porsche.