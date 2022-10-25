В Москве и Петербурге стали чаще приобретать квартиры с отделкой

По итогам девяти месяцев текущего года доля квартир с отделкой в общем количестве проданных квартир в Москве выросла на 8 п. — до 75% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на первичном рынке Санкт-Петербурга за период с января по сентябрь рост составил 7 п. — до 88%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики ВТБ.

«В основном клиенты приобретают с ремонтом квартиры комфорт-класса: в столице в этом сегменте сейчас порядка 88% объектов реализуются с отделкой white box или под ключ, включая мебель. В Санкт-Петербурге — 91%, в Московской области — 77%, в Ленинградской — 71%», — рассказали аналитики.

По мнению экспертов, клиенты стали чаще приобретать недвижимость с отделкой из-за желания получить сразу готовое жилье, благодаря чему можно сэкономить деньги и время на ремонтных работах.

По данным банка ВТБ, отделка от застройщика как минимум на 30% дешевле ремонта собственными силами за счет оптовых цен на строительные материалы для ремонта квартиры под ключ. Также в банке считают, что рост продаж квартир с ремонтом под ключ связан с возможностью включить стоимость отделки в тело кредита, поскольку ставки по ипотеке в среднем значительно ниже, чем по кредитам наличными.

«Реализацией квартир с отделкой занимаются, прежде всего, крупные девелоперы, поэтому доля таких объектов в продажах новостроек особенно высока в Москве и Санкт-Петербурге. Это выгодно как для семей, которые могут сразу переехать в новое жилье, так и для инвесторов, приобретающих квартиру для сдачи в аренду или перепродажи — в любом случае они получают уже готовый объект», — рассказал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, рост интереса клиентов к квартирам под ключ стимулирует столичных застройщиков увеличивать объем предложения. Так, по оценке ВТБ, сейчас большая часть квартир на рынках Москвы и Санкт-Петербурга строятся сразу с отделкой. Также некоторые девелоперы уже предлагают объекты только с ремонтом.

19 октября стало известно, что Минстрой будет добиваться продления льготной ипотеки на новостройки после 2022 года. В тот же день аналитики VSN Realty рассказали «Известиям», что общий объем реализованного жилья в сентябре 2022 года в Москве составил 5,3 тыс. лотов, или 255,3 тыс. кв. м (общий объем выручки — 77,4 млрд рублей).

8 августа архитекторы проектной компании WE-ON рассказали «Известиям», что более 50% квартир в запроектированных новостройках Москвы в 2022 году составляют малоформатные юниты. Чаще всего это студии площадью от 22 до 24 кв. м либо двухкомнатные квартиры евроформата — «евродвушки» площадью от 37 до 39 кв. м.