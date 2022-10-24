В Сыктывкаре суда на воздушной подушке подготовили к работе в межсезонье
Суда на воздушной подушке подготовили к работе в межсезонье в Сыктывкаре. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на первого вице-мэра города Александра Можегова.
«Сегодня проверил готовность профильного предприятия «Жилкомсервис» к обеспечению пассажирских перевозок речным транспортом в период навигационного периода», — сообщил он.
Перевозку жителей заречных поселков города будут осуществлять катер «Кайман-10» и судно «Хивус-10». Еще одно судно останется в резерве города.
«Кайман-10» был куплен в 2020 году. Он рассчитан на перевозку 10 пассажиров. Судно длиной 7,5 м имеет два двигателя суммарной мощностью 287 лошадиных сил.