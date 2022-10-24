В Твери установят памятник комсомольцам

В Твери у здания Музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной на площади Славы устанавливают памятник комсомольцам и молодежи. Об этом в понедельник, 24 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на отдел информации местной администрации.

Рабочие уже забетонировали и отшлифовали основную конструкцию памятника. Монтируются металлические элементы.

С инициативой установки памятника летом 2022 года выступили представители комсомольской общественности города.

Ранее сообщалось, что в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ планируют включить памятники, которые в последние годы были установлены в Крыму. Так, в реестр попадут памятники вежливым людям, Екатерине II, Народному ополчению, Сергию Радонежскому и Амет-Хану Султану в Симферополе. Соответствующие документы направили на рассмотрение.