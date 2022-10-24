Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с апреля
Ночь на 24 октября стала самой холодной в Санкт-Петербурге с апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Как отмечает 78.ru, температура воздуха на главной городской метеостанции опустилась до +1,1 градуса. До этого такая температура наблюдалась 30 апреля.
«Добавлю, что в XXI веке самые ранние заморозки в Санкт-Петербурге наблюдались 4 октября 2002 года, а позднее всего морозы приходили 7 ноября 2008 года», — сообщил Леус.
Как при этом отметил главный синоптик города Александр Колесов, чьи слова приводит ИА FlashNord, температура воздуха в Петербурге впервые с весны опустится ниже нуля в ночь на вторник, 25 октября.