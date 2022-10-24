Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом отверг проверки в отношении Маска из-за его позиции по Украине
Мир
РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой»
Общество
Актер Александр Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Мир
Bloomberg узнало о сокращении расходов европейцев из-за инфляции
Мир
Специалисты МАГАТЭ проведут инспекцию ядерных объектов по просьбе Киева
Мир
В США заявили о фактическом «отстранении» Байдена от управления
Мир
Компания Yum! Brands продаст рестораны KFC в России
Спорт
«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0 в матче РПЛ
Мир
Маск назвал идиотом шахматиста Каспарова из-за его позиции по Украине
Политика
Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит
Мир
В Финском заливе около Выборга зафиксировали четыре непонятных сейсмособытия
Мир
В Белом доме сообщили о работе над возможностью встречи лидеров США и КНР на саммите G20
Сюжет:

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с апреля

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ночь на 24 октября стала самой холодной в Санкт-Петербурге с апреля. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Как отмечает 78.ru, температура воздуха на главной городской метеостанции опустилась до +1,1 градуса. До этого такая температура наблюдалась 30 апреля.

«Добавлю, что в XXI веке самые ранние заморозки в Санкт-Петербурге наблюдались 4 октября 2002 года, а позднее всего морозы приходили 7 ноября 2008 года», — сообщил Леус.

Как при этом отметил главный синоптик города Александр Колесов, чьи слова приводит ИА FlashNord, температура воздуха в Петербурге впервые с весны опустится ниже нуля в ночь на вторник, 25 октября.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022