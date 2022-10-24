Приемка первой партии новых автобусов началась в Оренбурге

В Оренбурге стартовала приемка первой партии новых автобусов, собираемых в Подмосковье. Об этом сообщает городская администрация.

На сегодняшний день в город прибыли первые 10 низкопольных автобусов из запланированных 67. Специалисты проводят процедуру первичного техобслуживания, обкатку и настройку систем, пишет 56orb.ru.

После завершения мероприятий автобусы выпустят на муниципальные маршруты. Как уточняет РИА «Оренбуржье», все машины отвечают необходимым требованиям безопасности и комфорта.

Остальные 57 единиц транспорта должны поступить в город до конца ноября. Они будут зеленого цвета, что по словам главы Оренбурга Сергея Салмина, добавит яркости и сочности городским улицам. По данным ИА «Урал56.Ру», общая стоимость обновления подвижного состава составила около 1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что низкопольные автобусы для Оренбурга собирают на Ликинском автобусном заводе в Подмосковье.

23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. Первая поставка по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет в следующем году, вторая ожидается в 2024-м.