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Психотерапевт объяснил выбор женщинами мужчин старше себя

Психотерапевт Денисенков: зачастую женщины выбирают мужчин старше из-за чувства комфорта и безопасности
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Фото: Global Look Press/Tatiana Morozova
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Врач-психотерапевт, психиатр «СМ-Клиника» Антон Денисенков рассказал «Известиям» о причинах, по которым женщины выбирают мужчин старше, а иногда и с большой разницей в возрасте.

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По мнению специалиста, самой распространенной причиной является наличие статуса, так как ближе к 40 годам у мужчины появляется багаж в виде жизненного опыта, а значит, с ним будет комфортнее и безопаснее, что делает его более привлекательным в глазах девушки по сравнению с ровесниками. Кроме того, чем старше мужчина, тем терпимее он становится к недостаткам других.

Еще одной причиной такого поведения может являться то, что женщина инстинктивно склонна выбирать наиболее комфортную среду, в которой она сможет родить и поднять на ноги потомство.

«Порой женщины делают такой выбор в поиске эмоциональной близости с партнером. Ведь чаще всего с возрастом мужчины начинают не только слышать, но и слушать женщину, понимать ее и поддерживать в трудную минуту, с чем в молодых парах порой бывают трудности. Если брать во внимание вопросы из сексологии, то опытный мужчина чаще знает, чего хочет женщина в постели, он уделяет больше внимания своей избраннице и не зациклен на собственных сексуальных успехах», — добавил Денисенков.

Ранее в августе психотерапевт Артем Толоконин рассказал «Известиям», как быть, если партнер перестал устраивать. Специалист отметил, что прежде всего нужно разобраться с самим собой: написать на бумаге, что конкретно вам не нравится в партнере. Так можно посмотреть на ситуацию со стороны, в результате чего часть напряжения спадет сама собой.

20 апреля семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что для создания крепкого брака важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих чувствах и переживаниях. При этом нужно стараться не обвинять друг друга в несоответствии ожиданиям. Психолог добавила, что в начале отношений важно поговорить и о том, как в семье будет распределяться бюджет и кто будет нести за это ответственность. То же касается и вопросов воспитания детей. Так как партнеры росли в разных семейных системах, у них может быть много несогласованностей после рождения ребенка. Важно заранее поговорить о том, какие у кого ожидания.

В ноябре 2021 года психолог Андрей Зберовский об особенностях пар с большой разницей в возрасте. По его словам, большое значение в этой связи играют социальные факторы. Если партнеры происходят примерно из одной среды, они легко приспособятся друг к другу даже при большой разнице в возрасте. Вместе с тем если мужчина и женщина различаются в интеллектуальном плане или у них разные взгляды на религию и прочее, такой союз, скорее всего, долго не продержится. Возрастная разница легко корректируется телесной и эмоциональной близостью, общением и общими интересами, заключил Зберовский.

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