Правительство утвердило новые правила проверки водителей на алкоголь

Правительство России утвердило новые правила освидетельствования автомобилистов на состояние алкогольного опьянения и оформления результатов обследования. Текст постановления опубликован 24 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан 21 октября.

Из него следует, что должностные лица, наделенные правом госнадзора и контроля за безопасностью движения, могут провести освидетельствование водителя на алкогольное опьянение с применением видеозаписи или в присутствии двух понятых.

Основаниями могут послужить запах алкоголя изо рта водителя, нарушение речи, неустойчивость, резкое изменение цвета лица или неадекватное поведение в нормальных условиях.

При проведении освидетельствования будут использоваться средства измерений утвержденного типа, которые обеспечат запись результатов на бумажном носителе. Факт употребления алкоголя определяется в результате анализа воздуха, который водитель выдохнет в индикатор.

Должно быть показано наличие этилового спирта в концентрации 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

В случае отказа гражданина от проверки, его направят на медицинское освидетельствование. Также туда направят водителей, не согласившихся с результатами исследования и тех, чье тестирование было отрицательным при основаниях полагать, что автомобилист нетрезв.

Действие документа вступит в силу с 1 марта 2023 года, нормативы будут действовать до 1 марта 2029 года.

В Москве с 1 по 20 октября выявлено 1497 водителей с признаками опьянения, из которых у 648 оно было доказано. Столичные инспекторы ДПС подчеркнули, что 63 водителя из общего числа сели нетрезвыми за руль, будучи лишенными права управления автомобилем. Им грозит уголовная ответственность.

ГИБДД Москвы еще раз напомнила автомобилистам, что садится за руль в состоянии опьянения недопустимо.