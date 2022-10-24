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Один человек погиб в ДТП на трассе в Ленобласти

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Один человек погиб в результате ДТП в Лужском районе Ленинградской области. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет 78.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в 6:45 на 142-м км автодороги «Петербург-Псков». 64-летний водитель «ВАЗ 21074» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. Грузовик в результате наехал на ограждение, съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель «ВАЗ 21074» скончался на месте. Как отмечается в материале, до этого он девять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее, 24 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой. О ДТП стало известно 20 октября. По информации источника «Известий», вечером 14 октября Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.

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