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Лавров указал на предоставление исчерпывающих ответов об иранских БПЛА на Украине

Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающий ответ о якобы использовании иранских дронов на Украине
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Фото: commons.wikimedia.org
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Москва и Тегеран в Совбезе ООН ответили на информацию об использовании иранских беспилотников (БПЛА) на Украине. Об этом заявил 24 октября глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается конкретной ситуации с «дронами из Ирана», то исчерпывающий ответ официально дали <...> представители Ирана и представители РФ», — заявил Лавров журналистам в кулуарах Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Газета The Washington Post (WP) 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию БПЛА и баллистических ракет класса «земля – земля». Издание также указало, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в спецоперации по защите Донбасса, по данным WP, прибыли в Россию 19 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти данные и отметил, что WP в последнее время публикует очень много информационных вбросов.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что обвинения западных стран в адрес Ирана за якобы экспортируемые беспилотники в Россию — очередной раунд дезинформации.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Ираван также отверг обвинения о поставке БПЛА.

В свою очередь Совет Евросоюза (ЕС) принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Вслед за ЕС британские власти расширили санкционный список по России и Ирану

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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