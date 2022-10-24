Спасатели помогли ребенку выбраться из квартиры в Орле

В Орле спасатели помогли ребенку выбраться из квартиры. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 22 октября в доме в переулке Артельный в 09:56. Дверь в квартире, где один остался малолетний ребенок, захлопнулась.

«С помощью автолестницы пожарные проникли через балкон в квартиру на шестом этаже и открыли дверь изнутри», — говорится в сообщении.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Самарской области накануне из оросительного канала спасли молодого лося. Егеря пришли на помощь животному. На месте они соорудили ему трап, и лось смог выйти из канала.