На крайний случай

Наверное, первая колонка, где не буду упражняться в остроумии и приводить примеры из веселой жизни. Иногда всё бывает серьезно.

Один из самых обсуждаемых законов последнего времени касается кредитных каникул для мобилизованных. Такого информационного шума, который возник вокруг него, прямо уже и не припомню. Работники банковского сектора выражают беспокойство, многочисленные желающие попиарится дополняют различными предложениями (списать проценты, списать долги, станцевать с бубнами и прочее).

Закон, нужно сказать, нужный и правильный. Как логично заметил один губернатор, успокоили ребят. Поскольку мобилизация мобилизацией, а долги по расписанию и списанию не подлежат. Тревожно, конечно. Особенно когда призывают кормильца.

Но так ли правомерны опасения, что норматив сильно ударит по банковскому сектору? Разбираемся с холодной головой и здравым смыслом. Благо на прошлой неделе произошло два события, которые в этом помогут.

Итак, ЦБ опубликовал обзор тенденций на рынке розничного кредитования на основании данных бюро кредитных историй, из которого следует, что в стране по состоянию на первое полугодие было 42,1 млн заемщиков. Простые и приблизительные расчеты, исходя из того, что доля мужчин призывного возраста составляет примерно 43%, а мобилизация затронула 300 тыс. человек, показывают, что потенциально кредитными каникулами могут воспользоваться менее 1% (0,7%) от тех, у кого есть долги.

Ключевой момент — потенциально воспользоваться. Другой вопрос, воспользуются ли. А на это есть другая новость прошлой недели о том, что президент поручил правительству определить минимальное месячное довольствие мобилизованным установить на уровне от 195 тыс. рублей. Это почти вчетверо больше средней зарплаты и почти в восемь раз больше среднего ежемесячного платежа по ипотеке. По ипотеке, где самые высокие платежи, а не по потребкредитам даже.

Поэтому смысла в том, чтобы воспользоваться кредитными каникулами, для практически всех мобилизованных просто нет. Потому что опция эта не бесплатна (хочется написать заглавными буквами). Всё равно за этот период начисляются проценты, причем на всю оставшуюся задолженность с учетом тела кредита. И эти проценты всё равно придется выплачивать после полного погашения. То есть фактически долговая нагрузка увеличивается. Это кому-то надо?

Почему-то у многих реально возникла иллюзия, что кредитные каникулы — это возможность не платить по долгам. Отнюдь. Это право на передышку в случае реальных финансовых проблем, а не обязанность. Нет, допускаю, что среди мобилизованных найдутся люди, которые платят по кредитам больше 200 тыс. в месяц, но уверена, что таких единицы.

Более того, если зарплата в месяц составляет минимум 195 тыс. в месяц, а раньше было меньше, то есть смысл гасить долги досрочно, чтобы сэкономить на процентах. Это правильно и разумно.

Закон о кредитных каникулах — это на крайний случай. Конечно, он может понадобиться предпринимателям, и важно, что их включили в этот норматив. Как говорят банкиры, пока со стороны бизнеса на эту опцию запроса нет. Посмотрим. Предприниматели в принципе лучше считают деньги и не станут использовать возможность, которая им не нужна.

Еще одна важная опция законопроекта — списание долгов погибшим и их семьям, а также тем, кто получил инвалидность от травм. Некоторые общественники и законодатели своими бесконечными инициативами пытаются усугубить иллюзию, что долг спишется. Но заметим, что даже за списание долга погибшим и получившим инвалидность в ходе специальной военной операции будут платить банки. Государство не включает эти расходы в бюджет. Так о каком массовом списании может идти речь? Ну вы поняли.

В жизни случаются моменты, когда понимаешь, что долги перед банками, какими бы большими они не были, — это не самое важное. Есть и другой долг. Давайте просто будем верить и молиться, чтобы списанием долгов по закону о кредитных каникулах воспользовалось как можно меньше семей. Пусть наши защитники честно служат и возвращаются живыми!

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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