Лавров сообщил об обсуждении «грязной бомбы» на ближайшем Совбезе ООН

Вопрос подготовки Украиной «грязной бомбы» будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН. Об этом 24 октября сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Подробная информация была передана по линии министра обороны в контактах с его коллегами из США, Франции, Великобритании, Турции. Намечены еще контакты по линии наших военных ведомств. Я также могу сказать, что сегодня или завтра в Совете Безопасности ООН этот вопрос тоже будет обсуждаться», — заявил он на полях XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава МИД отметил, что обвинения России в возможной провокации с «грязной бомбой» несостоятельны. По его словам, к заявлениям российской стороны прислушались в военном сообществе.

«Голословные опровержения наших западных коллег о том, что всё это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы обвинить режим Зеленского — это несерьезный разговор. Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном военном уровне. Это подход, который мы поддержали», — сказал Лавров.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия направит генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Киевом провокацией с «грязной бомбой».

Также 24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал о том, что работы по созданию «грязной бомбы» киевским режимом находятся на завершающей стадии.

Он напомнил, что при подрыве такой «грязной бомбы» содержащееся в ней радиоактивное вещество распыляется ударной волной, за которой следует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Кириллов также предупредил, что это может привести к возникновению лучевой болезни у населения.

По данным Минобороны, Киев проведением такой провокации «рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста».

Известно, что Минобороны России организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы».

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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