Жителям Брянской области пообещали дожди

Во вторник, 25 октября, жителей Брянской области ожидают дожди. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Ночью местами также прогнозируется туман и ветер переменных направлений с порывами от 2 до 7 м/с.

«Днем повсеместно небольшие дожди, восточный ветер, его скорость составит 6−11 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Воздух ночью прогреется до 5 градусов, днем — до 12 градусов.

Накануне метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются заморозки и снег. Так, небольшое количество снега может выпасть в столице во вторник, 25 октября.