В Калужской области высадили более 12 тысяч елей
В Износковском лесничестве в Калужской области в воскресенье, 23 октября, в рамках Всероссийской акции по восстановлению лесов высадили более 12 тыс. елей. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональные власти.
В акции поучаствовали более 100 волонтеров. Все их, а также работников лесничества угостили в полевой кухне.
Всероссийская акция по восстановлению лесов «Сохраним лес» организована в рамках нацпроекта «Экология».
Ранее, 17 октября, сообщалось, что в Завьяловском районе Удмуртии местные жители высадили около 10 тыс. сеянцев ели.