Пьяный водитель иномарки сбил дорожного рабочего в Татарстане

В Татарстане на трассе Казань – Оренбург водитель Subaru сбил дорожного рабочего. От полученных травм тот скончался на месте.

Инцидент произошел около 17 часов 23 октября. Установлено, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил наезд на человека. После этого он скрылся с места ДТП, сообщает ИА «Татар-информ».

Позже виновника ДТП задержали. Он был в состоянии алкогольного опьянения, уточняет Inkazan.ru.

Ранее, 24 октября, сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой.

О ДТП стало известно 20 октября. По информации источника «Известий», вечером 14 октября Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Актриса сама вызвала скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшую не удалось.